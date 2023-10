Interesujesz się sportem, a przy okazji kochasz podróże? Poznaj najlepsze miasta dla kibiców na jesień 2023

Jesienna aura nie musi oznaczać zamykania się w domu. Dla miłośników sportu i podróży sezon jesienny to doskonały czas, aby połączyć swoje dwie pasje w jednym wyjeździe. Przedstawiamy 5 miast w Europie, które zapewnią niezapomniane wrażenia zarówno fanom piłki nożnej, tenisa, koszykówki, jak i rugby.

Najlepsze miasta dla kibiców na jesień 2023

Jesienna aura nie musi oznaczać smutnych wieczorów spędzonych przed telewizorem. Dla miłośników sportu jesienny wyjazd do jednego z europejskich miast może stać się niesamowitym doświadczeniem. Oto lista 5 miast, które oferują nie tylko wspaniałe atrakcje turystyczne, ale także emocjonujące wydarzenia sportowe. 1. Rzym – stolica sportu i historii

Rzym to miasto, które łączy nie tylko kulturę i historię, ale także pasję do piłki nożnej. Stadio Olimpico jest domem dla dwóch potężnych włoskich klubów – AS Roma i Lazio, które rywalizują w ramach Serie A, a także na arenie międzynarodowej. We wrześniu i październiku można śledzić te emocjonujące rozgrywki. Jeśli jesteś fanem piłki nożnej, warto zobaczyć mecz reprezentacji Włoch w trakcie eliminacji do EURO 2024. Rzym to także miejsce, w którym zobaczysz niesamowite zabytki i smakowitą kuchnię.

2. Londyn – wyspa wielkiego futbolu

Anglia to kolebka futbolu, a Londyn jest domem dla kilku znakomitych drużyn, takich jak Chelsea, Tottenham i Arsenal. Rozpoczęcie sezonu Premier League w okresie jesiennym to spektakl sam w sobie. W Londynie odbędą się także spotkania Ligi Mistrzów, na które warto się wybrać. Dla fanów reprezentacji Anglii Wembley będzie gościć mecze eliminacyjne do EURO 2024. Choć bilety na mecze Premier League są czasem kosztowne, można zaoszczędzić na przelotach, co sprawia, że to wciąż fantastyczna okazja. Sprawdź, ile kosztują bilety na najciekawsze wydarzenia sportowe tej jesieni:

3. Barcelona – El Clásico

Barcelona, ​​miejsce, gdzie magia piłki nożnej przenika ulice i serca mieszkańców. To tu FC Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, stawia czoła swoim rywalom w La Liga i Lidze Mistrzów. Obejrzenie meczu w Camp Nou to bez wątpienia marzenie wielu fanów. Niestety obecnie legendarny stadion jest przebudowywany, a Blaugrana rozgrywa swoje spotkania na stadionie olimpijskim Estadi Olympics Lluis Companys na wzgórzu Montjuic. Jeśli interesujesz się koszykówką, możesz również zobaczyć mecze lokalnych drużyn w EuroLidze. Barcelona oferuje również możliwość obejrzenia tenisowych zmagań w turnieju ATP Masters 1000.

4. Paryż – Rugby i Tenis

Paryż, miasto światła, oferuje nie tylko piękne widoki i pyszne jedzenie, ale także sportowe emocje. W październiku 2023 roku, miasto to będzie gospodarzem ćwierćfinałów, półfinałów i finału Pucharu Świata w Rugby. Jeśli interesujesz się tenisem, nie przegap turnieju ATP Masters 1000. Dla miłośników piłki ręcznej są także mecze PSG. To miasto, w którym sport łączy się z elegancją i stylem. 5. Mediolan – nie tylko stolica mody

Mediolan to miasto, które słynie nie tylko z mody, ale także z piłki nożnej. Inter i AC Milan to dwie potężne drużyny, które rywalizują na stadionie San Siro. Bilety na mecze Serie A i Ligi Mistrzów to wspaniała okazja dla fanów futbolu. Jeśli interesuje cię koszykówka, możesz zobaczyć Olimpię Milano w akcji w EuroLidze. Mediolan oferuje także świetną kuchnię i fascynujące muzea.

Jesienna podróż do jednego z tych miast to doskonała okazja do połączenia swojej pasji do sportu z odkrywaniem nowych miejsc i kultur. Aby zorganizować wyjazd, warto korzystać z platform rezerwacyjnych, które pozwalają na zakup biletów na wydarzenia sportowe wraz z lotami i noclegami. Dzięki temu możesz z góry zaplanować swój sportowy city break i cieszyć się niezapomnianymi emocjami na stadionie i poza nim. Zobacz też: DiscoverEU umożliwia darmową podróż po Europie. Zapisy już ruszyły! Sprawdźcie, jak zdobyć superbilety