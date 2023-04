Instagram kontra rzeczywistość: miejsca, które wcale nie są tak zachwycające, jak na zdjęciach. Można się rozczarować...

Instagram to nie rzeczywistość – te turystyczne miejsca mogą rozczarować

Nie od dziś wiadomo, że wykreowane znanych użytkowników mediów społecznościowych życie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niestety, wiele osób wciąż wierzy w sztuczne kreacje, popadając przy tym w nieuzasadnione kompleksy. Prezentowane przez niektórych influencerów zdjęcia z podróży – zanim zostaną opublikowane – przechodzą proces solidnej obróbki. Niekiedy winne są tłumy turystów czy sama pogoda, która na miejscu weryfikuje nasze marzenia o podziwianiu przepięknych krajobrazów. Zobaczcie, jak użytkownicy TikToka w krótkich filmach rozprawiają się z tym, co pokazują popularni użytkownicy Instagrama – na niechlubnej liście znajdziecie m.in.:

