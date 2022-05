Inne miejsca, zmieniona szata graficzna. Wyszła kolejna, zupełnie nowa edycja planszówki Monopoly Wrocław [ZDJĘCIA]

Na nowej planszy znalazły się kultowe obiekty stolicy Dolnego Śląska takie jak: Ogród Botaniczny i Japoński, Narodowe Forum Muzyki czy Uniwersytet Wrocławski. Dzięki partnerom edycji można zawładnąć także drużyną futbolową Panthers Wrocław, Etno Cafe, Wroclaw Airport, Areną Tarczyński czy salonem Nawrot.

Do zdobycia również pięć legendarnych mostów Wrocławia. Najbardziej rozpoznawalny z nich – Most Tumski – to najsłynniejszy most zakochanych w Polsce. Miejsce, w którym tysiące par wyznało sobie miłość wieszając wspólnie kłódkę, a klucz wrzucając do rzeki. Na ponad 50 metrowym, stalowym konstrukcie, zakochani byli w stanie umieścić nieraz blisko 2 tony kłódek.