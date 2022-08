Inflacja, kryzys, a we Wrocławiu przybyło milionerów! Jak zarobili tyle pieniędzy?

"Liczba osób, które w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2021 rok wykazały dochód powyżej 1 mln zł wynosi dokładnie 1256" - informuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowy i kierownik referatu komunikacji wrocławskiej KAS.

To oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego, liczba milionerów we Wrocławiu zwiększyła się o 163 osoby. Wtedy w mieście żyły 1093 osoby zarabiające krocie.