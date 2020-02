INDIBA® Deep Care - sposób na piękno i młodość

Co ważne, INDIBA® Deep Care może być bezpiecznie stosowana także pacjentów z chorobami onkologicznymi i autoimmunologicznymi, którzy nie mogą korzystać z wielu innych zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

INDIBA® Deep Care to nowy wymiar kosmetologii i medycyny estetycznej, pozwalający na efektywne działanie w zabiegach ujędrniania skóry (w tym skóry twarzy), anti-aging, kształtowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu, łagodzenia obrzęków i wygaszania procesów zapalnych. Jest to jedyna taka nieinwazyjna i bezpieczna technologia na świecie. Stworzony przez INDIBĘ® na bazie 35 lat doświadczeń System Proionic® przyśpiesza regenerację tkanek, z zachowaniem fizjologii komórki.

INDIBA® Deep Care podczas zabiegu wykorzystuje fale radiowe o częstotliwości 448 kHz, które do tej pory były stosowane jedynie w medycynie regeneracyjnej. Skuteczność technologii wynika z mobilizacji jonów oraz zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej (otwarcie kanałów jonowych) w czasie zabiegu. Pod wpływem Systemu Proionic® przyspiesza metabolizm komórki, a dzięki wywołanemu ciepłem zwiększonemu przepływowi krwi, doprowadzamy więcej składników odżywczych i aminokwasów oraz szybciej usuwamy z komórek zbędne produkty przemiany materii. Szczególnie podatne na taką stymulację okazują się fibroblasty, które odpowiadają zwiększoną produkcją kolagenu. Cały proces regeneracji może odbywać się w warunkach nietermicznych (biostymulacja), z delikatnym ciepłem (waskularyzacja) lub ze zdecydowanym ciepłem (hiperaktywacja). Należy jednak podkreślić, że nawet w pracy ze zwiększeniem temperatury, nie rozgrzewamy tkanek powyżej 41-42 stopni Celsjusza, tym samym nie skracając włókien kolagenowych i nie doprowadzając do degradacji białek.

Jak często wykonujemy zabiegi?

Dzięki biostymulacji tkanek już podczas pierwszego zabiegu zmniejszamy widoczność zmarszczek o ok. 70%. W celu utrzymania oraz pogłębienia efektu zalecana jest seria 8-10 zabiegów co 2-3 dni. Ich ilość uzależniona jest od ogólnej kondycji skóry.

Zabieg może być wykonywany przez cały rok.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nieinwazyjny. Kosmetolog wykonuje demakijaż skóry, po czym nakłada dedykowany krem do pracy z INDIBA® Deep Care. Następnie miejsce po miejscu opracowuje ruchami kolistymi na powierzchni skóry dana partię. Warto podkreślić, że jest to jedno z nielicznych urządzeń, dzięki któremu możemy opracować powiekę górną i dolną oraz pracować na jej ruchomej części bez ryzyka uszkodzenia gałki ocznej. Podczas zabiegu nie dochodzi do przerwania ciągłości skory ani poparzenia. Pacjentka czuje przyjemne, relaksujące ciepło. Zabieg trwa około 40 minut na jedną partię.

Przeciwskazania:

•Obecność wczepianego rozrusznika serca

•Ciąża

•Zakrzepowe zapalenie żył