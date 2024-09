Inauguracja XV Wrocławskich Dni Seniora. Najpierw Marsz Kapeluszy, a później wręczenie kluczy do miasta - wrocławscy seniorzy będą świętować Aleksandra Karpecka

Wrocławskie Dni Seniora to coroczne święto, które pokazuje, że życie po 60-tce może być pełne energii, radości i aktywności. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – pełna wydarzeń kulturalnych, spotkań i atrakcji, które udowodnią, że wiek to tylko liczba. Seniorzy przejmą klucze do miasta, biorąc udział w inspirujących inicjatywach. To doskonała okazja, by wspólnie celebrować dojrzałość i czerpać z niej pełnymi garściami. Zapraszamy do uczestnictwa!