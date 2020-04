Impreza na policji na ponad 100 osób! A gdzie zakaz zgromadzeń?

Dzień po wprowadzeniu przez rząd zakazu wszelkich spotkań i zgromadzeń i nakazaniu utrzymywania dwumetrowego odstępu w przestrzeni publicznej w dolnośląskiej policji zorganizowano uroczystość - "wprowadzenie nowych zastępców komendanta wojewódzkiego" i pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. - Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – przyznaje dziś rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz.

Ile osób spotkało się 1 kwietnia w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji? Przeszło 100 – twierdzi jeden z naszych rozmówców. Takie też informacje pojawiły się w mediach. Na nasze pytanie o liczbę uczestników Kamil Rynkiewicz nie odpowiedział. Zapewnił tylko, że zachowane były wszelkie środki ostrożności i higieny.

Problem w tym, że rozporządzenie ministra zdrowia zakazało „organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej dwóch osób”. A na konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia – dzień przed uroczystością w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – zapowiadano surowe sankcje za łamanie zasad, w tym grzywny za wykroczenie. Zalecono, by instytucje publiczne – o ile to tylko możliwe – organizowały pracę zdalną.