Imieniny Marii 2.06. Jakie życzenia imieninowe dla Marii? Życzenia imieninowe dla Marii

Jaki jest Maria?

Imię Maria jest pochodzenia hebrajskiego i wywodzi się od słowa mariam, czyli napawać radością. Drugą możliwością jest pochodzenie egipskie od słowa merui-jam, czyli ukochana przez Boga. Imieniny Marii wypadają 1, 23 stycznia, 2, 11 lutego, 25 marca, 9, 14, 26, 28 kwietnia, 3, 24, 29, 31 maja, 2, 27 czerwca, 2, 16, 22, 29 lipca, 2, 5, 15, 22, 26 sierpnia, 8, 12, 15, 24 września, 7, 11 października, 16, 21 listopada, 8, 10 grudnia.

Maria jest osobą impulsywną, która łatwo się denerwuje. Cechuje ją pracowitość i zdecydowanie w działaniu. Ponadto jest introwertyczką, której ciężko jest otworzyć się na innych. Jest skryta i nie lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i rozterkami. Lubi pomagać innym w potrzebie i zawsze służy radą. Jest odporna na porażki i umie przyjąć krytykę. Maria jest obowiązkowa i skrupulatna. Lubi nowe wyzwania w pracy, które dają jej poczucie nowości. Cechuje ją ambitność, dlatego zawsze przeprowadza zadanie do końca i ponad miarę. Lubi brać na siebie dużo obowiązków, aby czuć się potrzebną.

Imieniny Marii - skąd się wzięło to imię?

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

