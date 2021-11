Brodaty święty jest niekwestionowanym królem, jeśli chodzi o zarobki w świątecznych zawodach. Telefon i 10-minutowa rozmowa św. Mikołaja z dzieckiem to zysk co najmniej 50 zł. Za odwiedziny w domu (trwające 20-30 minut), innego dnia niż w Wigilię, można otrzymać od 150 zł do 200 zł. Natomiast w sam dzień świąt stawki rosną i wynoszą od 220 do 250 zł. Godzinna wizyta św. Mikołaja w żłobku, przedszkolu i szkole to zarobek od 200 zł do nawet 350 zł. Podobne kwoty są za bycie Mikołajem w supermarketach. Natomiast za pojawienie się w korporacji na godzinę i rozdawanie pracownikom prezentów można zarobić 400 zł. Ile może zarobić Śnieżynka? Zobacz na następnym slajdzie - posługuj się strzałkami, gestami na smartfonie lub myszką

