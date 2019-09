III Wrocławski Festiwal Kultury Japońskiej NIHON NO NAMI 2019. Początek 6 września

Tegoroczny festiwal jest częścią obchodów 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Odbędzie się w IMPARCIE przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu (6-8 września 2019).

PROGRAM FESTIWALU NIHON NO NAMI 2019: KONCERT | PIĄTEK 18:00-19:30 | Impart, sala kameralna | Nihon no nami: japońskie brzmienie Bilety – zwykły/ulgowy: 20/10zł Koncert japońskiej muzyki tradycyjnej i nowoczesnej – niezwykłe spotkanie z japońską muzyką, w której świat wprowadzą nas Nozomi Kanda grająca na flecie poprzecznym i na japońskim bambusowym flecie shinobue oraz Ritsuko Takeyama grająca na koto – uważanym za japoński narodowy instrument, nazywany też japońską harfą. Usłyszymy tradycyjne i współczesne japońskie utwory i utwory zachodnie na motywach japońskich. Nie zabraknie też akcentów polskich i europejskich zaaranżowanych na japońskie instrumenty. Między utworami artystki zdradzą nam kilka tajników technicznych swojej sztuki. PRZEDSTAWIENIE | SOBOTA 18:00-19:30 | Impart, sala teatralna | Nihon no nami: japońskie mistrzynie opowiadania tańcem Bilety – zwykły/ulgowy: 60/30zł | Nihon no nami: japońskie mistrzynie opowiadania tańcem

Główne przedstawienie "Nihon no Nami" powstaje przy współpracy z Fundacją Promocji Jiutamai, z udziałem mistrzyni szkoły tańca Hanasaki-ryu, Tokijyo Hanasaki oraz artystów znanych z występów w Japońskim Teatrze Narodowym. Jiutamai to sztuka opowiadania tańcem i choć jest tańcem gejszy, swoimi korzeniami sięga nie tylko do japońskiego teatru, ale aż do pierwotnych tańców wotywnych mających wpłynąć na niematerialny świat duchów. Na scenie zobaczymy Tokijyo Hanasaki mistrzynię Hanasaki-ryu oraz wirtuozów japońskiej muzyki: Shōgo Hiyoshi (koto), Toshimitsu Ishikawa (shakuhachi) i Yūji Kikuō (shamisen). Niezwykłą oprawę wizualną zapewnią artyści pracujący zwykle w Japońskim Teatrze Narodowym: Mutsutoshi Kanda (makijaż), Yuri Hatanaka (peruki) i Shōichi Sanagashi (kostiumy). Obok mistrzyni Hanasaki zatańczy też polsko-japońska artystka, Hana Umeda. Fundacja Promocji Jiutamai (団法人地唄舞普及協会)

PRZEDSTAWIENIE | NIEDZIELA 11:00-21-30 | Impart, sala kameralna | Kodomo no nami – japoński poranek dla dzieci: Koharu Tatekawa, Takako Kitagawa, Sayuri Goto i wolontariusze Nami Bilety – cena 30zł za bilet dwuosobowy dla dziecka z opiekunem | Kodomo no nami – japoński poranek dla dzieci Kodomo no Nami to przedstawienie i wspólna zabawa na scenie i przed sceną dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (młodsze dzieci prosimy o przyjście z opiekunami).

Tradycyjnie już korzystamy z obecności artystów goszczących na "dorosłej" części festiwalu "Nihon no Nami" żeby stworzyć dzieciom niezwykłą okazję tak bezpośredniego spotkania z japońską kulturą w konwencji łączącej zabawę z teatrem. W czterech aktach odpowiadających czterem porom roku kolejno:

– namalujemy i nazwiemy ogromnymi pędzlami wiosenny świat z pomocą Sayuri Goto artystki shodo (japońskiej kaligrafii),

– z pomocą współczesnych samurajów nauczymy się odwagi, zręczności i umiejętności współpracy w grupie potrzebnej w czasie letnich upałów,

– Takako Tikagawa, artystka ikebany (sztuki układania kwiatów) i kitsuke (sztuki zakładania tradycyjnych strojów) przygotuje nasz świat na jesienne chłody,

– nauczymy się wspólnie śmiać w czym pomogą nam aktorzy japońskiego teatru rakugo – Koharu Tatekawa i Ichido.

Pomiędzy porami roku przeprowadzą nas japońskie melodie, a zupełnie przy okazji dzieci nauczą się podstawowych japońskich zwrotów.

PRZEDSTAWIENIE | NIEDZIELA 18:00-19:30 Impart, sala kameralna | Rakugo no nami – japoński stand-up ... na siedząco: Koharu Tatekawa oraz Ichidō Ryūte Bilety – zwykły/ulgowy: 40/20zł | Rakugo no nami – japoński stand-up ... na siedząco To będzie już piąte przedstawienie rakugo we Wrocławiu, który staje się już nie tylko polską, ale europejską stolicą tego oryginalnego gatunku sztuki teatralnej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnej komedii jednego aktora i do współczesnego stand-upu, ale na samotności aktora na scenie kończą się podobieństwa rakugo do naszych doświadczeń. Japoński aktor klęczy na poduszce, z której nie wstaje do końca przedstawienia. Jego jedynymi rekwizytami są wachlarz i chusta. Samym głosem i postawą wciela się w mgnieniu oka w rolę kapryśnego dziecka, podstępnej nierządnicy, hałaśliwego rzemieślnika albo skrupulatnej żony.

Koharu Tatekawa – jedna z nielicznych kobiet wśród rakugo-ka. Występowała już we Wrocławiu u boku mistrza Ichinosuke Shunputei w 2016. Poza karierą teatralną śpiewa i gra na shamisenie, użyczyła swojego głosu młodemu Hatsutaro – jednemu z dwóch głównych bohaterów animowanej serii Showa Genroku Rakugo Shinju.

Ichidō Ryūtei – młody talent rakugo, Wrocław będzie dla niego miejscem pierwszego występu poza granicami Japonii. WARSZTATY | SOBOTA 12:00-18:00 | Impart, sale prób, galeria SHODŌ | Sztuka pisania pędzlem | Sayuri Gotō

Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 12:00-13:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Dodatkowy termin: Sobota | 7 września | 16:00-17:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Sayuri Gotō (後藤 さゆり), nauczycielka i artystka japońskiej kaligrafii, mieszka od ponad 10 lat w Europie, do niedawna we Wrocławiu. Swoją drogę pisma (shodō) prowadzi zgodnie ze wskazówkami mistrza Tansō Moriyamy, mieszkającego w jej rodzinnym mieście, w Kumamoto na Kiusiu.

Poza warsztatami z Sayuri Goto, podczas festiwalu będzie można oglądać wystawę prac jej mistrza, Tansō Moriyamy

KABUKI-MOJI | Sztuka reklamy - kaligrafia teatralnych afiszów | Shinju Kawada Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 14:00-15:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Obok klasycznej kaligrafii shodō, w Japonii rozwinął się specyficzny styl kaligrafii reklamowej nazywany Edomoji (czyli po prostu ‘znaki edo’ – od epoki Edo, w której styl się pojawił). Wśród kilku odmian Edomoji jest też Kanteiryū (勘亭流) – szkoła wywodząca swą nazwę od pseudonimu jest twórcy Okazakiya Kanroku – ‘Kantei’. Charakterystyczne napisy tej szkoły znajdziemy na afiszach teatrów kabuki i rakugo.

Właśnie ten nietypowy rodzaj kaligrafii uprawia Shinju Kawada (川田真壽).

Poza warsztatami będzie też można podziwiać wystawę prac artystki. IKEBANA | Sztuka układania kwiatów | Takako Kitagawa

Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 16:00-17:45 | maks. 8 osób | 120 zł/os

Takako Kitagawa (北川パ 貴子) japońska florystka i stylistka (w czasie festiwalu zobaczymy ją w obu rolach), zaprezentuje nam tradycyjna japońską sztukę układania kwiatów – ikebana. Uczestnicy warsztatów staną przed trudnym wyzwaniem odkrycia odmiennej estetyki i zasad kompozycji, innego kontekstu oglądania kwiatów, a nawet zupełnie innego sposobu ich mocowania niż w tradycji europejskiej.

Cena warsztatu obejmuje kwiaty i inne materiały, własne kompozycje będzie można zabrać ze sobą.

Poza warsztatami będzie też można podziwiać ikebany artystki na wystawie w galerii teatralnej.

KITSUKE | Sztuka zakładania i kimono | Takako Kitagawa Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 12:00-13:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Takako Kitagawa (北川パ 貴子) japońska stylistka z certyfikatem Kyoto-Kimono-Gakuen (w czasie festiwalu zobaczymy ją również w roli ikebanistki), wprowadzi uczestników warsztatów w tajniki kitsuke, sztuki zakładania kimono. Chociaż sama technika zakładania tego japońskiego stroju o niezwykle prostym kroju może wydawać się trudna, to ważniejsze od niej jest przyswojenie odmiennych norm estetycznych, innego ideału piękna kobiecej sylwetki oraz sposobu poruszania się, z którym kimono tworzy dopasowaną całość.

Organizatorzy zapewniają stroje dla uczestników, ale na warsztatach można też udoskonalić sposób noszenia własnych strojów japońskich - jeżeli tylko takie posiadacie weźcie je ze sobą. HAIKU | Japońska poezja w miniaturze | Agnieszka Żuławska-Umeda Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 12:00-13:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Haiku to japońska miniaturowa forma poetycka, wywodząca się z towarzyskiej zabawy, w której do pierwszego wersu złożonego z 5+7+5 sylab kolejni uczestnicy gry dodawali dalszy ciąg. Pierwszy twórca haiku, Matsuo Bashō (1644-1694) notując ulotne wrażenia nadał pierwszemu z wierszy rolę samodzielnej formy poetyckiej i wyprowadził ją ze sfery żartu do poetyckiej kontemplacji nietrwałego tu i teraz.

Czy niejapońskie haiku dorównują tym japońskim? Nie warto się spierać skoro haiku jest z powodzeniem tworzone w wielu językach w tym w polszczyźnie.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Żuławska-Umeda, japonistka i honorowa członkini Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Po warsztatach o godz, 14.00 w galerii teatralnej pod wystawą utworów członków Polskiego Stowarzyszenia Haiku odbędzie się uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenie nagród Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w 2018 roku.

RAKUGO | Jak siedząc w miejscu zagrać wiele postaci w ruchu? | Koharu Tatekawa i Ichidō Ryūtei Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 16:00-17:45 | maks. 12 osób | 60 zł/os

Rakugo to specyficznie japońska sztuka opowiadania humorystycznych historii oparta na nietypowej konwencji wymagającej by aktor przez całe przedstawienie siedział i używał tylko dwóch rekwizytów - wachlarza i chusteczki. Jak wiele można wydobyć z tej konwencji - przyjdźcie i się przekonajcie. W konwencję rakugo wprowadzi Was dwoje spośród około 400 rakugo-ka, a do tego jedną z prowadzących będzie kobieta, co w rakugo jest prawdziwą rzadkością.

Warsztaty są przeznaczone zarówno dla pasjonatów aktorstwa jak i dla osób pozbawionych doświadczenia w tym zakresie, a ich forma jest zwykle dosyć żartobliwa.

Dzień po warsztatach (w niedzielę) będzie można obejrzeć przedstawienie Rakugo no Nami

Więcej informacji o rakugo na stronie Rakugo we Wrocławiu SHINOBUE | Tajniki japońskiego fletu | Nozomi Kanda Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | 14:00-15:45 | maks. 8 osób | 60 zł/os

Jeżeli po piątkowym koncercie Nihon no Nami: Japońskie brzmienie, chcielibyście nie tylko posłuchać, ale też zagrać japońską muzykę, już dzień później czekają na Was warsztaty muzyczne. Dźwięk fletu shinobue towarzyszy występom teatru nō i kabuki, pojawia się także w przerwach występów rakugo, ale ma też bardziej ludowe oblicze - wykorzystywany na festynach i w para-teatralnych obrzędach shinto.

KOTO | Japoński instrument narodowy | Ritsuko Takeyama Wrocław | Impart | Sobota | 7 września | Dwie tury po 4 osoby 14:00-14:45 oraz 15:00-15:45 | 60 zł/os

Koto, mimo, że ma w klasycznej wersji tylko 13 strun, pełni w tradycyjnej muzyce japońskiej rolę podobną do europejskiego fortepianu. Co ciekawe, dzięki ruchomym podstrunnikom, może być przestrajane nawet w trakcie koncertu lub pojedynczego utworu, dzięki czemu można wyjść poza zestaw 13 bazowych dźwięków.

Tradycyjny zapis nutowy jest też zupełnie odmienny od stosowanego w muzyce Zachodu.

W czasie warsztatów będzie można dowiedzieć się więcej o koto, a także samemu zagrać pod okiem japońskiej nauczycielki.

Rezerwacja miejsc na warsztaty japońskich mistrzów oraz informacja:

Grażyna Pogorzelska

grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl, tel. 784 694 592 SESJE ZDJĘCIOWE W KIMONACH | NIEDZIELA 14:00-17:00 | Impart, sala prób – Pani Takako Kitagawa ze studia Ikebana&Kimono Berlin przygotuje dzieci i dorosłych do sesji zdjęciowej przebierając uczestników w piękne japońskie stroje

– Zdjęcia wykona na miejscu profesjonalny fotograf

– Planowane jest 6 półgodzinnych sesji Rezerwacja sesji fotograficznych:

Grażyna Pogorzelska

grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl, tel. 784 694 592 WYSTAWY | PIĄTEK-NIEDZIELA | Impart, galeria Zdjęcie z wystaw na Nihon no Nami 201; fot. Maciej Krzywda-Pogorzelski

W gelerii Impartu przez cały czas trwania festiwalu (częściowa także przed i po nim) dostępne będą wystawy:

– Japońska kaligrafia (Tansō Moriyama i Sayuri Gotō)

– Kaligrafia w stylu kabuki-moji (Shinju Kawada)

– Etegami, czyli obrazkowe listy (Mitsue Sugiyama)

– Ikebana (Takako Kitagawa – Szkoła Ikenobou)

– Bonsai (Polska Asocjacja Bonsai)

– Haiku (Polskie Stowarzyszenie Haiku)

Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny Uroczyste otwracie wystawy kaligrafii Tansō Moriyamy połączone z koncertem Otwarcie wystawy shodō (japońskiej kaligrafii) mistrza Tansō Moriyamy oraz wystawy etegami (malowanych pocztówek) Mitsuee Sugiyamy reprezentującej Shimizu-ryū. Uroczystość uświetni koncert na koto i shamiseny w wykonaniu Eiko Tsutsui wraz z Mtsune-kai i towarzyszący im pokaz tworzenia etegami w wykonaniu Mitsue Sugiyamy.

Tłumaczem będzie Sayuri Gotō, kaligrafka, uczennica mistrza Moriyamy.

Piątek 30 sierpnia, godz 18:00-19:30

Wstęp wolny! Tansō Moriyama 森山淡草 (ur. 1935) jest wybitnym japońskim artystą zajmującym się kaligrafią, którego dzieła wielokrotnie nagradzane były podczas największych krajowych konkursów.

Prace Tansō Moriyamy zdobią m.in. wykorzystywany w całej Japonii licealny podręcznik do kaligrafii Mitsue Sugiyama, twórczyni etegami czyli obrazkowych listów. Reprezentuje Shimizu-ryū wa-no-tegami (shihan od 2007), wielokrotnie wystawiała swoje prace w Japonii oraz w Tajlandii (2009), Chinach (2012) i Wietnamie (2018). Organizuje kursy i warsztaty w Tokio, Kanagawie, Nagoi, Kioto, Nara, Osace.

Eiko Tsutsui, muzyk i nauczyciel reprezentuje stowarzyszenie Ikuta-ryū Sokyoku Mitsune-kai jako shihan (mistrz) koto; gra również na shamisenie w Jiuta-Sangen (od dziesięciu lat). Występowała na koncertach organizowanych przez Japan Foundation (Czechy, Węgry, Dania), prowadziła koncerty z warsztatami (Taiwan, Rosja, Stany Zjednoczone), wystąpiła też w Chinach i oczywiście w Japonii w tym z Fujiwara Dozan (shakugachi). Można ją też usłyszeć w największych stacjach radiowych Japonii. NAGRODA POETYCKA im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w 2018 roku W sobotę, 7 września o godz, 14.00 w galerii teatralnej pod wystawą utworów członków Polskiego Stowarzyszenia Haiku odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w 2018 roku. Kapituła Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku opublikowane w 2018 roku w składzie: Agnieszka Żuławska-Umeda, Robert Kania i Ernest Wit oraz Inesa Kruszka, sekretarz kapituły ogłosiła już nominacje do nagrody.

W kategorii „haiku w języku polskim” nominowani zostali: Marta Chociłowska, Andrzej Dembończyk, Wiesław Karliński, Krzysztof Macha i Sława Sibiga.

W kategorii „haiku w języku angielskim": Małgorzata Formanowska, Azi Kuder, Maria Tomczak i Eugeniusz Zacharski (dwukrotnie). źródło: materiały prasowe organizatora

