II Memoriał Adama Wójcika już w ten weekend! 3-dniowe święto koszykówki w hali Orbita

- Zapraszam bardzo serdecznie od 20 do 22 września do hali Orbita na II Memoriał Adama Wójcika. To z jednej strony doskonała okazja, aby wspomnieć tego wspaniałego i wybitnego sportowca, ale z drugiej strony także wielkiego, i to nie tylko wzrostem, człowieka. Równocześnie ten turniej memoriałowy to inauguracja nowego sezonu koszykarskiego, w którym Śląsk Wrocław będzie grał znowu w ekstraklasie; 17-krotny Mistrz Polski wraca tam, gdzie jego miejsce - na najwyższy poziom rozgrywkowy. A Wrocław kocha koszykówkę. Bądźmy tam razem! – zaprasza prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

– Rok temu organizując Memoriał Adama Wójcika w hali AWF-u postawiliśmy sobie cel, aby turniej poświęcony pamięci tej wybitnej postaci był dużym wydarzeniem nie tylko sportowym, ale też społecznym. Rozmawialiśmy o tym również z Krystyną Wójcik, żoną Adama. Zależy nam na tym, żeby Memoriał miał wysoką rangę sportową, czego dowodzi obecność wśród tegorocznych gości Mistrza Belgii. Drużyna z Ostendy przyjedzie do nas, by uczcić pamięć Adama, pomimo tego, że tydzień wcześniej rozpocznie rozgrywki ligowe. Chcemy, by Memoriał był wielkim otwarciem koszykarskiego sezonu we Wrocławiu – mówi Michał Lizak, prezes Śląska Wrocław.

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji Memoriału, w turnieju brać udział będą drużyny, które Adam Wójcik reprezentował w trakcie swojej kariery. Do stolicy Dolnego Śląska zawitają tym razem dwie ekipy. Gościem specjalnym Memoriału będzie BC Oostende (Filou Oostende) – 17-krotny mistrz Belgii i zeszłoroczny uczestnik koszykarskiej Champions League. W sezonie 1995/1996 Wójcik zdobył z tą drużyną srebrny medal krajowych rozgrywek oraz dotarł do finału Pucharu Belgii. Ponadto do Wrocławia przyjedzie Asseco Arka Gdynia – brązowy medalista ubiegłego sezonu EBL i drużyna „Oławy” w latach 2004-2007 (wówczas Prokom Trefl Sopot).