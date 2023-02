Idziesz do lasu na spacer? Poznaj kilka zasad, aby nie zrobić krzywdy sobie, ani przyrodzie

Nie znasz chaszczy nie pchasz do paszczy

Ochrona przed zwierzętami

Idąc do lasu warto zastosować jakiś środek odstraszający kleszcze, to powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności. Kleszcze przenoszą bardzo niebezpieczne choroby takie jak odkleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza. Powinniśmy również zadbać o odpowiednie obuwie. Do lasu nie nadają się delikatne sandałki czy tenisówki z cieniutką podeszwą.

Zdarzają się również pogryzienia przez osy, dzikie pszczoły czy szerszenie, czyli jak ktoś jest uczulony może mieć problemy. Zdarzają się przypadki zwierząt chorych na wściekliznę więc jeśli widzimy zbyt ufne zwierzę, nawet wiewiórkę powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Co do zasady dzikie zwierzęta uciekają od ludzi, natomiast chore wykazują zainteresowanie. Nie należy takiego zwierzęcia brać na ręce, czy podchodzić do niego i głaskać, od pomocy takim zwierzętom są leśnicy - mówi Jacek Szczukiewicz.

Kolejnym zagrożeniem w naszych lasach są żmije zygzakowate, jest to jedyny gatunek węży w Polsce, który jest jadowity. Jeżeli zostaniemy ukąszeni przez żmiję musimy natychmiast kontaktować się z lekarzem.