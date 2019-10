Idź na spacer! - psychologiczne i fizyczne aspekty spacerowania w naukowym ujęciu

Ludzie są jedynymi ssakami, które przestały chodzić na czworakach. To nas definiuje jako gatunek.

Nowy sposób pokonywania przestrzeni ułatwił nam opuszczenie Afryki i zasiedlenie wszystkich kontynentów. Uwolniliśmy umysły i zyskaliśmy dodatkowe narzędzia – ręce. Stawiamy nogę za nogą bezwiednie, nie zastanawiając się nad tym mechanizmem, nie uświadamiając sobie płynących stąd korzyści.

Książka neurobiologa Shane’a O’Mary to próba odpowiedzi na kilka pytań. Które organy pozwalają nam zachować równowagę i koordynować ruchy? Jak działa nasz wewnętrzny GPS?

To też pochwała chodzenia, które ma decydujący wpływ na naszą sylwetkę i mięśnie, opóźnia proces starzenia, wspomaga kreatywność i zmniejsza poziom stresu. Spacerowanie to również ważna czynność towarzyska, która wzmacnia ludzkie więzi. Pora, by do nas dotarło, że siedzący tryb życia stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia – fizycznego i psychicznego.