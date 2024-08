Hop do PSZOK! Ekologiczny piknik rodzinny Ekosystemu. Sadzonki wrzosu za elektroodpady, konkursy dla najmłodszych i wiele innych atrakcji! Aleksandra Karpecka

1 września, w godzinach 10:00-16:00, na terenie PSZOK przy ulicy Michalczyka 9 we Wrocławiu odbędzie się rodzinny piknik "Hop do PSZOK", organizowany przez Ekosystem. Wydarzenie ma na celu promocję ekologicznych postaw oraz edukację na temat właściwej segregacji odpadów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach i wielu atrakcjach związanych z ochroną środowiska. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, ucząc się i bawiąc w duchu ekologii. Wstęp wolny.