Hitlerowskie flagi zawisły przed Uniwersytetem Wrocławskim. O co chodzi? [ZDJĘCIA]

KORONAWIRUS. Ewakuacja szpitala przy ulicy Koszarowej [ZDJĘCIA]

Od rana do późnego wieczora trwała w poniedziałek (9 marca 2020 r.) ewakuacja pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, u których nie ma podejrzenia koronawirusa. Karetki pogotowia przez cały dzień rozwoziły ich do innych szpitali. Zgodnie z decyzją sztabu kryzysowego,...