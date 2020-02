HIT INTERNETU: Maciej Stuhr pozdrawia środkowym palcem [FILM]

WALENTYNKI! Wydawnictwo Bukowy las prezentuje "Wszystkie jasne miejsca". KONKURS!

Theodore Finch codziennie rozmyśla nad różnymi sposobami pozbawienia się życia, a jednocześnie szuka czegoś, co mogłoby go przed tym powstrzymać. Violet Markey żyje przyszłością i odlicza dni do zakończenia szkoły. Marzy o ucieczce z miasteczka w Indianie i od bólu po śmierci si...