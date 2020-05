HIT INTERNETU. Janusz Korwin-Mikke rapuje w ramach #hot16challenge

"Jestem straszny Korwin-Mikke, co się wpieprzył w politykę, by rzecz zrobić oczywistą: stawić czoło socjalistom" - tak zaczyna się rap posła Konfederacji. "Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty" - rapuje dalej. Dostaje się też PiS-owi. "Ja pierniczę różne PiSy, które żrą z państwowej misy" - obwieszcza poseł. A potem zapowiada, co zrobi ze swoimi politycznymi przeciwnikami: Dla ojczyzny ratowania, zamiast rzucać się przez morze trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzej".

Tymczasem posłowie Lewicy złożyli zawiadomienie do prokuratury, oskarżając Korwin - Mikkego o podżeganie do nienawiści. Chodzi o padające w utworze słowa o "poszatkowaniu socjalistów" i o tym że "pieprzeni socjaliści muszą wisieć zamiast liści". Korwin - Mikke zarzutami się nie przejmuje i tryumfuje: To jedno wam dziś powiem. Teraz jestem rapu bogiem...

Nagranie tylko pierwszego dnia oglądano w internecie aż dwa miliony razy. Tymczasem posłowie Lewicy zawiadomili w tej sprawie prokuraturę i komisję etyki poselskiej. - Inicjatywa polskich raperów na rzecz walki z koronawirusem #hot16challenge stała się pretekstem do siania mowy nienawiści". Klip, jaki z tym hasztagiem zamieścił na Youtube poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zawiera m.in. wypowiedzi nawołujące do wieszania, szatkowania czy 'obcinania jaj albo gorzej' przeciwnikom politycznym, demokratom czy socjalistom. Korwin-Mikke mówi o nich per 'zwyczajne szmaty', strzelając z pistoletu czy wymachując nożem - czytamy w oświadczeniu.

Janusz Korwin - Mikke - rap #hot16challenge

tekst

Jestem straszny Korwin-Mikke

Co się wpieprzył w politykę

By rzecz zrobić oczywistą

Stawić czoła socjalistom

Po wsadzeniu już za kraty

Ostatniego demokraty

Socjalistów poszatkuję

Bo to są zwyczajne szmaty

Ja pierniczę różne PiSy

które żrą z państwowej misy

Choćby były zjednoczone

Ale lecą w lewą stronę

A cholera mnie już bierze

Kiedy widzę w komputerze

Że pieprzony jakiś gnojek

Farmazony sadzi swoje

Tak to zawsze robią szuje

Wszystko wszystkim obiecuje

Że będziemy w mig bogaci

A nie pyta, kto zapłaci

Dla ojczyzny ratowania

Zamiast rzucać się przez morze

Trzeba wziąć takiego drania

Obciąć jaja albo gorzej

Socjalistom wierzą głupi

Ale na nas to się skrupi

Więc pieprzeni socjaliści

Muszą wisieć zamiast liści

Kto nie słucha ojca-matki

Nie głosuje na Korwina

Płaci potem te podatki

I to już nie moja wina

Na sweterku mam Koronę

Patrzę tylko w prawą stronę

I to jedno wam dziś powiem

Teraz jestem rapu bogiem...