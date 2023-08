Historia legnickiej bomby. Zobacz na filmie jakie ma korzenie to pyszne ciastko

Pierwsze bomby legnickie upiekli bracia Müller w 1853 roku w swojej piekarni. Ciastka te były tak smaczne i aromatyczne, że szybko zyskały popularność w całych Niemczech. Były to drogie i ekskluzywne wypieki, które przygotowywano tylko na święta Bożego Narodzenia. Przepis na bomby legnickie był pilnie strzeżony przez producentów i nie można było go kopiować.

Po II Wojnie Światowej przepis na bomby legnickie wyjechał z Legnicy wraz z niemieckimi mieszkańcami. Ciastka te były nadal pieczone w Niemczech, gdzie zostały opatentowane. W Polsce natomiast zapomniano o tym smakołyku. Dopiero w XXI wieku Jurgen Gretschel, legniczanin i pasjonat kultury śląskiej, zdradził sekretną recepturę podczas Targów Chleba w Jaworze.

Od tego czasu bomby legnickie wróciły do łask i są chętnie pieczone przez miłośników piernika. Można je przygotować samodzielnie, korzystając z oryginalnego przepisu, lub kupić gotowe w niektórych cukierniach. Bomba legnicka to ciastko o bogatym smaku i zapachu, które idealnie pasuje do świątecznego nastroju.