Historia jak z filmów romantycznych. Spotkali się po 29 latach i wzięli ślub

Co prawda młodzi spotkali się później jeszcze raz na kolejnej kolonii, jednak zawiedziona Justyna nie chciała już z Krzysztofem rozmawiać, a wręcz unikała go.

Choć oboje pochodzą ze Świętochłowic, pierwszy raz spotkali się w niewielkiej wsi Orłowiec w gminie Lądek-Zdrój. Byli tam na kolonii. Justyna miała wówczas 15 lat, a Krzysztof 17. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, aż w końcu zakochali się w sobie. Kiedy przyszedł czas rozłąki, Krzysztof obiecał, że po powrocie do domu napisze do swojej ukochanej listy. Nigdy tego nie zrobił. Jak mówi, do dziś nie wie dlaczego. 17-letni wówczas chłopak, nie zdawał sobie sprawy, że nie dotrzymując obietnicy, złamał serce dziewczyny.

-Rozpuściłam plotkę, że wyjeżdżam z chłopakiem do Niemiec. To były takie czasy, że dużo ludzi jeździło wówczas na stałe do Niemiec, więc i ta informacja była wiarygodna - opowiada pani Justyna.

Dopiero po 29 latach pan Krzysztof dowiedział się, że było to kłamstwo, które miało na celu ukaranie go za to, że nie dotrzymał obietnicy. I jak wspomina, jeździł jeszcze wiele razy swoim Rometem w okolice domu Justyny, jednak nigdy więcej jej nie spotkał. Ich drogi rozeszły się na długich 29 lat. W międzyczasie były ich niezbyt udane związki, wyjazd za granicę Krzysztofa, a także przeprowadzka Justyny do Warszawy. Samotne chwile mijały im na wspomnieniach o młodzieńczej miłości.

-Słuchaliśmy razem dużo muzyki, więc kiedy w radio leciała piosenka z tamtych czasów, wspomnienia ożywały - mówi pani Justyna.