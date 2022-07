Historia i zabawa - coś dla małych i dużych. Kilka minut drogi od Wrocławia, w Domu Chłopa spędzicie rodzinnie czas [DUŻO ZDJĘĆ]

Ciekawie czas spędzą tam zarówno dorośli, dzieci jak i całe rodziny. Można organizować w tym miejscu szkolenia, warsztaty, spotkania edukacyjne, integracyjne, imprezy rodzinne oraz koncerty. Ale warto tam przyjechać indywidualnie w godzinach od 9 do 19 (czynne przez cały tydzień), by samemu przekonać się, jak interesujące jest to miejsce.