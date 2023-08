Historia druku w Polsce. Które miejsca warto odwiedzić, by dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej?

Ciekawostki na temat początków druku w Polsce

[lista] [*]Pierwsza drukarnia w Polsce: W roku 1473 Jan Tarnowski, polski szlachcic, sprowadził drukarza Baltazara Wilhelma z Niemiec do swojego majątku w Krzemienicy. Razem założyli pierwszą drukarnię na ziemiach polskich, w której wydrukowano pierwszą książkę - "Misale Cracoviense". [*]Jan Haller: Jan Haller był jednym z pionierów drukarstwa w Polsce. Założył pierwszą drukarnię w Krakowie w 1520 roku i wydał wiele znaczących dzieł, takich jak "Pieśni różne" Mikołaja Reja, który jest uważany za pierwszy polski drukowany tomik poezji. [*]Andrzej Frycz Modrzewski: Modrzewski był wybitnym polskim humanistą i pisarzem, a także propagatorem reformacji. Jego prace, takie jak "O poprawie Rzeczypospolitej", były szeroko rozpowszechniane dzięki drukowi i miały ogromny wpływ na rozwój myśli politycznej i społecznej w Polsce. [*]Marcin Cromer: Marcin Cromer był biskupem chełmińskim i historykiem, który zasłynął jako autor "Historiae Poloniae". Jego praca, wydana w 1555 roku, była jednym z pierwszych dzieł polskiej historiografii wydrukowanych na ziemiach polskich. [*]Akademia Krakowska: Akademia Krakowska, założona w 1364 roku, odegrała ważną rolę w rozwoju druku w Polsce. W 1609 roku na jej terenie powstała pierwsza drukarnia akademicka, która wydawała prace naukowe, m.in. prace matematyka i astronoma Jana Brożka. [*]Biblia Brzeska: Biblia Brzeska, znana również jako Biblia Jakuba Wujka, jest jednym z najważniejszych dzieł drukarskich w historii Polski. Przekład Starego i Nowego Testamentu, dokonany przez Jakuba Wujka, został wydany w 1599 roku w Brześciu Litewskim. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i wpływowych polskich biblii. [/lista]

Zabytki związane z drukiem w Polsce to przede wszystkim historyczne drukarnie, takie jak:

[lista=1]

[*]Drukarnia Jana Hallera w Krakowie, która działała w latach 1520-1557.

[*]Drukarnia Łazarzowa w Wilnie, założona w 1616 roku przez Franciszka Skorynę, jednego z pionierów drukarstwa na ziemiach polskich.

[*]Drukarnia Akademicka w Krakowie, która istniała od 1609 roku i była jednym z najważniejszych ośrodków druku naukowego w Polsce.

[/lista]

20 miejsc z najstarszymi eksponatami druku w Polsce oraz kilka ciekawostek na ich temat:

[lista]

[*]Biblioteka Kórnicka - Znajduje się tam Kodeks Zamoyskich, wydany w 1477 roku we Włoszech, uważany za jeden z najstarszych zachowanych druków w Polsce.

[*]Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - Posiada "Biblia Poliglota Kompluteńska", wydana w latach 1569-1572 w Hiszpanii, która była jednym z najważniejszych osiągnięć drukarskich XVI wieku.

[*]Biblioteka Czartoryskich w Krakowie - Znajduje się tam egzemplarz "Chronica Polonorum" Macieja Miechowity, wydany w 1519 roku, będący jednym z najstarszych dzieł drukarskich w Polsce.

[*]Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - Posiada "Kronikę Polską" Jana Długosza, wydaną w latach 1471-1480, która jest jednym z najważniejszych źródeł historycznych Polski.

[*]Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Można tam zobaczyć drukarnię XVII-wieczną, w której produkowano książki dla Uniwersytetu.

[*]Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu - Posiada zbiory, w tym egzemplarz "Psałterza Floriańskiego" z 1509 roku, będący jednym z najstarszych druków polskich.

[*]Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi - Zajmuje się sztuką książki, prezentując unikalne i artystycznie opracowane druki.

[*]Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie - Prezentuje historyczne książki dla dzieci, w tym wiele starych wydań polskich klasyków.

[*]Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu - Posiada kolekcję starych druków, w tym egzemplarze dzieł religijnych i liturgicznych.

[*]Muzeum Diecezjalne w Pelplinie - Znajduje się tam wyjątkowa kolekcja starych druków i inkunabułów.

[*]Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju - Prezentuje proces produkcji papieru oraz pokazuje stare druki.

[*]Muzeum w Zamościu - Posiada egzemplarz pierwszego wydania "Encyklopedii" Diderota i d'Alemberta z lat 1751-1772.

[*]Biblioteka Książąt Lubomirskich w Gdańsku - Znajduje się tam kolekcja starych druków, w tym pierwsze wydanie "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.

[*]Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku - Posiada kolekcję starych druków religijnych, w tym egzemplarz "Psałterza Jana Kochanowskiego" z 1579 roku.

[*]Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - Posiada unikalne zbiory, w tym pierwsze wydanie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

[*]Muzeum Częstochowskie w Częstochowie - Prezentuje zbiory dotyczące historii druku i książki, w tym inkunabuły i stare mapy.

[*]Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - Posiada wystawę dotyczącą historii druku, w tym drukarnię z XVII wieku.

[*]Biblioteka Narodowa w Warszawie - Gromadzi ogromną kolekcję druków polskich, w tym inkunabuły i pierwsze wydania klasyków literatury.

[*]Muzeum Diecezjalne w Tarnowie - Posiada kolekcję starych druków, w tym egzemplarz pierwszego wydania "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.

[*]Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Prezentuje zbiory związane z historią druku, w tym egzemplarze polskich klasyków literatury.

[/lista]