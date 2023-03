Hirudoterapia coraz popularniejsza w leczeniu wielu schorzeń. Jak odbywa się zabieg "przystawiania pijawek" i na co pomaga Anna Ickiewicz

Hirudoterapia jest metodą leczenia wykorzystującą żywe organizmy. Chodzi konkretnie o pijawki lekarskie. Mimo, że sposób leczenia znany jest od bardzo dawna, to oficjalnie przyjęto tę metodę w 2005 r. Wskazania do leczenia pijawkami są bardzo szerokie, obejmują m. in. bóle głowy, nadciśnienie, cukrzycę, alergie, impotencję, udar mózgu czy chorobę Parkinsona.