Henryk z Dolnego Śląska uratowany! Najstarsze drzewo w Polsce wypuściło zielone pędy! (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Najstarsze drzewo w Polsce to cis pospolity "Henryk" z Henrykowa koło Lubania na Dolnym Śląsku. Jego wiek szacuje się na bagatela około 1300 lat! Niestety Henryk w ostatnich latach usychał i rozpoczęto różne zabiegi, które miały wydłużyć jego imponujący żywot. Udało się! - Obumierający cis „Henryk” właśnie wypuścił zielone pędy i igły - informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Chciałoby się powiedzieć - żyj sto lat! Ale w tym przypadku bardziej na miejscu będą życzenia kolejnego 1000 lat w dobrej formie.

Liczący około tysiąc trzysta lat, obumierający cis „Henryk” w Henrykowie Lubańskim wypuścił zielone pędy i igły. To efekt prowadzonych od lat działań samorządowców z gminy Lubań, którzy ratują przed uschnięciem to cenne drzewo. W realizacji tej akcji pomógł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- Fundusz przed kilku laty przekazał gminie Lubań ponad 12 tys. złotych m.in. na zakup instalacji i zbiorników do nawadniania zabytkowego drzewa, którego konary i korzenie zaczynały usychać – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Teraz z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że m.in. te działania przyczyniły się do przyrodniczego sukcesu – dodaje i informuje, że te urządzenia są z powodzeniem nadal wykorzystywane i dostarczają cisowi cennej dla życia wody. Najstarsze drzewo w Polsce i przypuszczalnie w Europie Środkowej tej wiosny znowu zazieleniło się i zaczęło odżywać.