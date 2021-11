Hazard, seks i brutalne zbrodnie, czyli witajcie w mrocznym Breslau (ROZMOWA)

Z Markiem Krajewskim, pisarzem, autorem powieści Diabeł Stróż, która właśnie trafiła do księgarń, rozmawia Robert Migdał

Gdy zobaczyłem tytuł pana najnowszej książki – Diabeł Stróż – to moje pierwsze skojarzenie było z Aniołem Stróżem: i z modlitwą, której uczyłem się na lekcjach religii, i z wiszącym w moim domu obrazkiem, na którym była postać ze skrzydłami chroniąca dziecko.

To rzeczywiście jest swoisty kontrapunkt, opozycja do frazy „Anioł Stróż”, która funkcjonuje w naszym języku. Wedle katechizmu Kościoła katolickiego każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, jednak na ogół ten opiekun kojarzy się nam się z dzieckiem, które chroni się pod jego skrzydłami – często widzimy obrazki, na których przeprowadza on dziecko przez kładkę nad rzeką, pomaga w różnych trudnych życiowych chwilach. U mnie to jest przewrotne, bo pojawia się „Diabeł Stróż" – ktoś, kto opiekuje się dzieckiem, a jednocześnie nie jest to nikt dobrotliwy.

Czy tym człowiekiem jest Mock?

Kto wie? Nie mogę zbyt wiele zdradzać. Rozszyfrowanie tytułu pozostawiam czytelnikom – pewnie po przeczytaniu książki zinterpretują go rozmaicie.

To kolejna książka w pańskim dorobku. Wydawać by się mogło, że Marek Krajewski ma taką pozycję w świecie pisarskim, iż nie musi bawić się tytułami, słowem, bo co napisze i jakikolwiek by to nosiło tytuł, to jego fani to „kupią”. Pan jednak ciągle zaskakuje, lubi tę zabawę słowem, intrygujące, tajemnicze tytuły.

W książce wszystko jest ważne, też tytuł. Dlatego muszę dbać o każdy szczegół. Prawie od ćwierćwiecza piszę książki i rzeczywiście udało mi się zdobyć rzesze wiernych czytelników, ale nie mogę zapominać o tym, że na rynku literackim panuje silne współzawodnictwo. Nie mogę zapominać o konkurencji, zatem każda książka musi być dopracowana, a tytuł jest jednym z najważniejszych elementów każdej książki, podobnie jak pierwsze zdanie tekstu: musi przyciągać, musi zaciekawić. Tytuły moich książek zazwyczaj spędzają mi sen z powiek. Kiedy w komputerze tworzę folder, w którym umieszczam materiały do powieści, ale i sam jej tekst, nie zawsze wiem, jak ten folder zatytułować. Czasami piszę na przykład: „powieść o Popielskim – Gdańsk”, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że zatytułuję tę książkę Miasto szpiegów. Z kolei folder, w którym umieszczałem poszczególne rozdziały książki o Mocku Diabeł Stróż opisałem jako „Mock 1934”.

Tytuły robocze…

Tak, i potem te tytuły robocze książki zmieniają się dość często. Mam sporo pomysłów, dopóki ostateczny tytuł książki nie uzyska właściwego kształtu. A później konsultuję go jeszcze z moim wydawcą, Znakiem, bo redaktorzy i osoby odpowiedzialne za promocję doskonale wiedzą jak tytuł powinien wyglądać, by być jak najlepszym wabikiem i zainteresować czytelnika.

Tytuł ma podobną funkcję jak okładka.

Tytuł musi wpaść w ucho, a okładka w oko. A okładki moich książek tworzy znakomity projektant Michał Pawłowski. One intrygują, wyróżniają się na witrynie księgarskiej. Na przykład okładki książek o Popielskim nawiązują do „mocarstwowych” plakatów Drugiej Rzeczypospolitej, które podkreślały w okresie międzywojennym siłę, tężyznę Polaków – to, że jesteśmy mocnym krajem. Tymi plakatami utwierdzano sukcesy Drugiej Rzeczypospolitej. A jeśli chodzi o Diabła Stróża to jest na niej bardzo wyrazista czerwień i element, który się kojarzy z powieścią kryminalną – czyli trupia czaszka w kole ruletki.

Ta okładka już trochę sugeruje, że w powieści mamy hazard. To zdradźmy kilka szczegółów – akcja dzieje się w roku 1934 w Breslau.

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy naziści szukają dodatkowych dochodów dla państwa i ktoś wpada na pomysł, żeby zalegalizować hazard, bo do lipca 1934 roku w Niemczech był on nielegalny. Oczywiście działały kasyna tolerowane przez policję, ale w świetle ustaw państwowych były niezgodne z prawem. Niemcy, którzy pragnęli oficjalnie oddać się tej rozrywce, skutkującej często strasznym uzależnieniem, udawali się na przykład do Sopotu, który terytorialnie należał do Wolnego Miasta Gdańska. Albo jechali do Monte Carlo. Na terenie Rzeszy nie było zatem oficjalnie działających kasyn, ale oczywiście te nielegalne działały także we Wrocławiu. I w mojej książce, której akcja rozgrywa się w upalne lato, do właścicieli takich przybytków dochodzą pogłoski, że hazard będzie zalegalizowany – to budzi ich popłoch i skłania ich do różnych działań.

To jest jeden z ważnych wątków w najnowszej powieści o Mocku. A drugi…

To wątek osobisty – Eberhard Mock, sam mężczyzna bezpłodny, który zawsze marzył o tym, żeby mieć dzieci, dzięki splotowi okoliczności musi zaopiekować się autystycznym dzieckiem.

W książce termin „autystyczny” nie pada.

Pojęcie autyzmu jest późniejsze, w tamtych czasach takie dziecko wszyscy uznawali zgodnym chórem za „nienormalne”. Opisywane zachowania mojego książkowego bohatera konsultowałem ze Zbigniewem Kowerczykiem, specjalistą z zakresu pedagogiki specjalnej, terapeutą, który pracuje z dziećmi wymagającymi szczególnej troski. Poza tym ja sam widuję takie osoby, mam kontakt z ludźmi, którzy są dotknięci tą niezwykłą przypadłością – tajemniczą, smutną, ale i czasami budzącą zdziwienie ze względu na nierzadkie umiejętności matematyczne czy muzyczne nią dotkniętych. Te zachowania znam też więc z autopsji.

I Eberhard Mock musi opiekować się takim „nienormalnym” – według ówczesnym wyobrażeń – chłopcem.

To dziecko jest dla niego kulą u nogi, nie pozwala mu prowadzić śledztwa, które jest jakoś z tymi kasynami związane. Mock chodzi z nim, w jego obecności przesłuchuje ludzi – jest to dość osobliwe. Uczucia ojcowskie Mocka zostają wystawione na wielką próbę. Pokazuję tutaj mojego bohatera jako człowieka wrażliwego, uczuciowego.

Który nawet płacze.

Oj tak, choć też uronił łzę w książce Widma w mieście Breslau, również nad dzieckiem. Zatem Mock jest facetem dość lirycznym, nie może być tylko twardzielem.

Dlaczego?