Hanna i Antoni Gucwińscy dostali podziękowania od... policji. Za co?

Jest nowy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu!

Z Poznania do Wrocławia przeniósł się nadinsp. Tomasz Trawiński - nowy komendant wojewódzki dolnośląskiej policji. Na stanowisko powołał go Minister Mariusz Błaszczak po tym, jak odwołał Arkadiusza Golanowskiego. Pracę stracił też szef miejskiej policji we Wrocławiu Dariusz Kokor...