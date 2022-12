Hala Targowa we Wrocławiu wymiera? Klientów jest coraz mniej. Najemcy odchodzą. Co się stało?

Gastronomia sobie radzi, inni już nie do końca

W piwnicy Hali Targowej we Wrocławiu znajdziemy świetnie prosperującą Restaurację Targową. Kraftowe piwo i bogate menu przyciągają klientów, którzy tygodnie przed planowaną imprezą rezerwują tu miejsca. W budynku jest klimatyczna herbaciarnia, w której zawsze ktoś sączy herbatę. Otworzyły się również dwie kawiarnie i pizzeria. Ale im wyżej, tym gorzej.

Na parterze jest aktualnie 10 stoisk do wynajęcia. Na piętrze - 14. Za chwilę będzie ich 15, bo działalność kończy legendarny sklep z galanterią skórzaną, którego właściciele przez ostatnie 25 lat handlowali torbami, paskami i portfelami. "Dziś rozdajemy towar" - ironizuje pan Tadeusz, współwłaściciel sklepu. Na cały asortyment jest bowiem 50 procent zniżki. Właściciele chcą go wyprzedać do końca roku.