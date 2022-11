Hala Izerska to "Mała Syberia". Czy to najzimniejsze miejsce w Polsce? Temperatury sięgają tu do -45 stopni Celsjusza

Jakuszyce. Tu cała Polska ogląda deszcze meteorów na prawie czarnym niebie

W pobliżu schroniska Orle i Chatki Górzystów, co roku w sierpniu biwakują turyści. Przyjeżdżają tu z całej Polski, żeby podziwiać deszcz meteorów. Na Hali Izerskiej na Dolnym Śląsku występują najciemniejsze noce, co sprawia, że spadające gwiazdy można oglądać gołym okiem. Wynika to głównie z ukształtowania terenu oraz faktu, że daleko stąd do miejskich świateł, które rozświetlają niebo. Spacer ścieżką od schroniska Orle do Chatki Górzystów to prawdziwa przyjemność pod niemal "czarnym płaszczem", na którym widać planety i gwiazdozbiory.