Gwiazdy na premierze filmu "Boże Ciało" [ZDJĘCIA, ZWIASTUN]

Wstyd! Nawet Karkonoski Park Narodowy nie jest wolny od "graffiti". Trwa usuwanie napisów [ZDJĘCIA]

Wybierasz się w góry, podziwiasz naturę a twoim oczom ukazuje się bezsensowny napis na skale zrobiony spray'em. W mieście przywykliśmy do takiego "graffiti", chociaż ze sztuką malowania nie ma to nic wspólnego. To zwykły wandalizm i nawet Karkonoski Park Narodowy nie jest od nieg...