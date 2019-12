Gwiazdor Bollywood Amitabh Bachchan we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Amitabh Bachchan to gwiazdor o międzynarodowej sławie: aktor, producent, piosenkarz, lektor, prezenter telewizyjny (od wielu lat prowadzi indyjską wersję "Milionerów"), filantrop i aktywista, przez wielbicieli bollywoodzkiego kina czczony niczym bóg.

We wtorek (16 grudnia), pierwszego dnia wizyty we Wrocławiu Amitabh Bachchan spotkał się z noblistką Olgą Tokarczuk, rozmawiali o temat polsko-indyjskiej współpracy w obszarze literatury. Następnie wspólnie z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem odsłonił uroczyście krasnala z podobizną dr Harivansha Rai Bachchana (to jeden z najwybitniejszych poetów XX w., a zarazem ojciec Amitabha Bachchana). Krasnal-poeta trzyma w ręku książki Olgi Tokarczuk, Wisławy Szymborskiej, Williama Butlera Yeatsa i H. R. Bachchana.