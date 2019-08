Grzyb ze Stanów Zjednoczonych Ameryki podbija polskie lasy. Widzieliście go?

Najprawdopodobniej za sprawą sadzonek lub gleby. Mowa o borowiku wysmukłym, zwanym również borowikiem amerykańskim. To grzyb, który zachwyca grzybiarzy, gdyż bardzo rzadko występują w nim robaki. Nowy grzyb zauważony został na Litwie, a później szybko rozprzestrzenił się również na teren Polski. Obecnie spotkamy go niemalże na terenie całego kraju. Co warto o nim wiedzieć?

Nowy grzyb z USA w polskich lasach. To borowik wysmukły

Nowy grzyb ze Stanów Zjednoczonych w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno. Jeszcze 20 lat temu nikt nie słyszał o borowiku wysmukłym.

Teraz szturmem podbija polskie lasy, a sympatię grzybiarzy zyskał dzięki temu że:

jest bardzo smaczny,

bardzo rzadko występują w nim robaki,

nadaje się do marynowania i suszenia.

Jak zauważają grzybiarze, borowik wysmukły to okaz, który rośnie w dużych ilościach, co powoduje, że z grzybobrania często wrócić można z pełnym koszem.