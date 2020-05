Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi [PRZYSŁOWIA LUDOWE NA MAJ]

Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada. Do św. Ducha nie zdejmuj kożucha, a po św. Duchu legnij na kożuchu. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. Jak w maju zimno, to w stodole cimno. Ślub majowy - grób gotowy. Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. Zobacz więcej na kolejnym slajdzie --->