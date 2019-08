Grzegorz z "Rolnik Szuka Żony 5" się żeni! Oświadczył się...

Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty. I kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz z kimś spędzić resztę swojego życia, chcesz, aby ta reszta życia rozpoczęła się jak najszybciej.