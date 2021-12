Groźny wypadek na wyjeździe z Wrocławia. Trzy osoby ranne. Lądował śmigłowiec [ZDJĘCIA] mk

Do wypadku doszło na drodze do Żórawiny, która jest przedłużeniem ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu. W zderzeniu trzech aut dwie osoby zostały ranne.