Do wypadku doszło w miejscu, gdzie czteropasmowa jezdnia oddzielona barierami dla przeciwnych kierunków ruchu zwęża się do dwóch pasów. Kierujący samochodem osobowym toyota nie zachował ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni do rowu. Czterech mężczyzn podróżujących samochodem trafiło do szpitala. Początkowo, na czas akcji ratunkowej droga była całkowicie zablokowana, obecnie przejazd został już udrożniony.