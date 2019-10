Groźny wypadek na drodze między Strzelinem i Łagiewnikami

Nie ma przejazdu drogą krajową nr 39 pomiędzy Strzelinem a Łagiewnikami. W Brochocinku (gm. Kondratowice) w sobotę przed godz. 21 doszło do groźnego wypadku. Na łukach drogi w tej miejscowości zderzyły się ford mondeo i seat leon.

- 19-letni kierowca seata nie dostosował prędkości do warunków jazdy na łuku drogi i zjechał na przeciwny pas uderzając w forda, którym kierowała 29-letnia kobieta - informuje Ireneusz Szałajko, rzecznik strzelińskiej komendy policji.

Na miejscu działa straż pożarna, policja i ratownicy medyczni. Są osoby poszkodowane: kierująca fordem została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu, a 19-latek trafił do strzelińskiego szpitala.

Strzelińska policja zorganizowała objazdy: obecnie ruch w obu kierunkach odbywa się przez miejscowości Karczyn, Kondratowice i Edwardów.