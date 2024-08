Groźny wypadek na DK 35 między Świdnicą i Wrocławiem. Osobówka zderzyła się z autobusem, 19-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala

Groźny wypadek samochodu osobowego i autobusu w Małuszowie między Świdnicą i Wrocławiem

Do wypadku autobusu i samochodu osobowego marki Alfa Romeo doszło dzisiaj (26.08) w Małuszowie w powiecie wrocławskim na 178 kilometrze DK35. To popularna trasa z Wałbrzycha przez Świdnicę do Wrocławia.

Do zderzenia pojazdów doszło o godz. 7.30. Na miejscu pracował patrol drogówki z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Po przejrzeniu kamer monitoringu, policjanci ustalili wstępnie, że 19-letni kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia pojazdów.