Groźny podpalacz szaleje pod Wrocławiem. Zobacz zdjęcia

Strażacy mają pełne ręce roboty, a policjanci próbują namierzyć człowieka, który najprawdopodobniej celowo doprowadza do pożarów pod Wrocławiem, w gminie Żórawina. Po nocnych podpaleniach, od kilku dni płoną drzewa.

W nocy z czwartku na piątek strażacy wyjeżdżali m.in. do płonącego drzewa i śmieci w przydrożnym rowie pomiędzy Galowicami a Wilczkowem (gmina Żórawina). Następnie - tej samej nocy - płonęły nieużytki w rejonie Jaksonowa oraz nielegalne wysypisko śmieci w okolicach Wilczkowa. Przy powrocie z akcji, strażacy natknęli się na kolejny, niewielki jeszcze pożar, przy drodze.

- Wszystkie zdarzenia to bez wątpienia celowe działanie człowieka - piszą strażacy z OSP Żórawina. - Policja prowadzi dochodzenie w sprawie podpaleń. Informujemy, że to nie pierwsze podpalenia w okolicach Wilczkowa. Apelujemy do mieszkańców o ostrożność i zgłaszanie na Policje podejrzanych zachowań, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych - dodają.