Kobieta jadąca drogą krajową nr 94 Wrocław - Oława straciła panowanie nad pojazdem na wysokości szklarni firmy Citronex w Siechnicach.

Auto uderzyło w drzewo, pojazd był mocno zniszczony.

Strażacy musieli wycinać elementy samochodu, by dostać się do poszkodowanej. Kobieta została przekazana przytomna ratownikom medycznym, trafiła do szpitala.

Na drodze Wrocław - Oława nie ma już utrudnień.