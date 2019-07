Grand Prix na żużlu przełożą na niedzielę? Jeśli spadnie deszcz

W piątek od godz. 12 do 20 na skwerze przy ul. Wita Stwosza będzie można przekazać wiadomości do swoich ulubionych jeźdźców za pośrednictwem największej na świecie żużlowej kartki z życzeniami. W wydarzeniu ma wziąć udział zawodnik, którego nazwisko jest na razie owiane tajemnicą. Kibice będą mogli również obejrzeć z bliska motocykl.

Od poniedziałku między godziną 8 a 10 w okolicach wrocławskiego Rynku można było spotkać hostessy w strojach żużlowych podprowadzających, które częstowały przechodniów kawą. Akcja będzie prowadzona jeszcze w czwartek oraz piątek. – Pobudzimy wrocławian do kibicowania i gorącego dopingu, chociaż przed tak wielkim wydarzeniem emocji i zapału do wspierania naszych żużlowców nie brakuje chyba nikomu – podkreśla Małgorzata Markowska, marketing manager GLS, sponsora generalnego Żużlowej Reprezentacji Polski. – W oczekiwaniu na to historyczne sportowe wydarzenie pobudzajmy atmosferę i pokażmy, że wszyscy jedziemy w tej samej drużynie – dodaje.

Ci, którzy w sobotę wybiorą się na Stadion Olimpijski na kilka godzin przed początkiem ścigania, na pewno nie będą mogli narzekać na nudę. Największą atrakcją miasteczka kibica powinny być wirtualne wyścigi motocyklowe z wykorzystaniem specjalnych gogli Virtual Reality. W strefie gadżetów do odebrania będą m.in. żużlowe t-shirty, które w Punkcie Szybkiej Paczki GLS będzie można wysłać w dowolne miejsce. Sympatycy czarnego sportu chwilę wytchnienia przed zawodami będą mogli z kolei znaleźć w strefie relaksu, gdzie czekają na nich leżaki, pufy oraz kostki do siedzenia.

Jeśli warunki atmosferyczne przeszkodziłyby jednak w rozegraniu turnieju w sobotę, zostanie on przełożony na niedzielę. Tym samym na inny termin przeniesiono by dwa spotkania PGE Ekstraligi: Get Well Toruń – Betard Sparta Wrocław i truly.work Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno.