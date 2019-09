Grand Prix Junior Alei Bielany. Ruszyły zapisy na wyścig rowerowy. Zobacz szczegóły

Grand Prix Junior Alei Bielany to autonomiczne zawody organizowane przy wyścigach dla dorosłych Via Dolny Śląsk 2019. Do rywalizacji staną dziewczynki i chłopcy w 5 kategoriach wiekowych: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 i 13-14 lat. Wyścigi potrwają od godz. 12.15 do 14.00. Profesjonalna i specjalnie wytyczona na tę okazję trasa, będzie przebiegała szutrowymi alejkami kobierzyckiego parku. Długość jednego okrążenia to ok. 800 m. W zależności od kategorii zawodnicy będą mieli do pokonania od 1 do 10 okrążeń.

– Po sukcesie turnieju piłkarskiego dla najmłodszych - Aleja Bielany Cup, przyszedł czas na popularyzację wśród mieszkańców gminy Kobierzyce, innej aktywności fizycznej. Tym razem będzie to kolarstwo górskie – mówi Ewa Kolondra, shopping centre manager Alei Bielany. Po raz kolejny z ogromną przyjemnością podjęliśmy współpracę z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także z głównym organizatorem imprezy – dolnośląskim związkiem kolarskim Ślęża Sobótka Bike Academy. Naszym celem jest aktywizowanie społeczności, której jako centrum handlowe jesteśmy częścią, a także promowanie zdrowego stylu życia. Zapraszamy do wspólnej zabawy i kibicowania – dodaje.