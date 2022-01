Góry Sowie: Schronisko "Zygmuntówka" - miejsce stworzone z pasji do gór i miłości do ludzi

Schronisko PTTK "Zygmuntówka" im. Zygmunta Scheffnera, położone jest na stoku Rymarza 740 m n.p.m, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Sudety Środkowe) - w górnej części wsi Jugów, w gmina Nowa Ruda (powiat kłodzki, woj. dolnośląskie). Jest to jedno z nielicznych schronisk przedwojennych w Górach Sowich, które uniknęło dewastacji i nadal obsługuje ruch turystyczny. Zygmuntówka jest jedynym ocalałym z trzech dawnych i prężnie działających schronisk, w okolicy Przełęczy Jugowskiej. To wyjątkowe miejsce powstało z pasji do gór i miłości do ludzi.

Trochę historii schroniska "Zygmuntówka"

Schronisko powstało dzięki staraniom Towarzystwa Sportów Zimowych z Bielawy. Schronisko czy też domek narciarski- Skihütte bo tak było nazywane na początku swojej działalności, otwarte zostało w miesiącu zimowym, w grudniu 1938 roku i nie przypadkowo, do jej nazwy dodano Ski - co wszystko wyjaśnia. Głównym zadaniem obiektu była obsługa narciarzy w okolicach Przełęczy Jugowskiej.

Schronisko narciarskie Henkelbaude, nazwano od nazwiska Hermanna Henkla, zmarłego 20 lat wcześniej, nauczyciela, sekretarza i przewodniczącego Towarzystwa Sowiogórskiego z Bielawy - Eulengebirgsvereine Langenbielau (od otwarcia, corocznie w schronisku odbywały się spotkania poświecone pamięci tego wybitnego i cenionego działacza turystycznego).

Budynek schronisko powstał z przebudowy i adaptacji dawnych baraków mieszkalnych. Zrealizowany projekt zakładał powstanie piętrowego budynku o konstrukcji murowano-drewnianej z dwuspadowym dachem w stylu zbliżonym do tyrolskiego. Podobnie jak w schronisku Sowa, do naszych nie przetrwała weranda przy głównym wejściu, natomiast do ściany górnej i bocznej, po wojnie (od strony południowej) ,,przyklejono'' parterowe dobudówki. Góry Sowie: Schronisko "Zygmuntówka" - miejsce stworzone z pasji do gór i miłości do ludzi schroniskozygmuntowka.pl Po wojnie zostało uruchomione w 1956 roku, dzięki inicjatywie działacza turystycznego Zygmunta Scheffnera. Na początku lat 60. XX wieku częściowo je przebudowano i zwiększono liczbę miejsc do 44.Obiekt stoi na północno-zachodnim stoku Rymarza. Nazwane zostało od imienia Zygmunta Scheffnera, organizatora ponownego otwarcia schroniska i od początku swojej powojennej działalności, jest własnością PTTK-u Oddziału w Jeleniej Górze. Góry Sowie: Schronisko "Zygmuntówka" - miejsce stworzone z pasji do gór i miłości do ludzi Dawid Sarysz

Jak dotrzeć do schroniska "Zygmuntówka"?

Korzystając z Kolei Dolnośląskich można dotrzeć pociągiem do Bielawy a dalej pieszo szlakiem zółtym a potem czerwonym w stronę obiektu (3h). Można również dojechać pociągiem do stacji Nowa Ruda Zdrojowisko i następnie pieszo szlakiem czarnym i zielonym (2,5h). Można również przyjechać samochodem, który zostawiamy na parkingu na Przełęczy Jugówskiej i stamtąd jest jakieś 10 minut pieszo do schroniska. Góry Sowie: Schronisko "Zygmuntówka" - miejsce stworzone z pasji do gór i miłości do ludzi schroniskozygmuntowka.pl

Białe szaleństwo tuż przy schronisku "Zygmuntówka"

Tuż obok schroniska Zygmuntówka czynny jest w sezonie główny wyciąg narciarski stacji narciarskiej Jugów Park - Na Stoku Rymarza, jest wyposażony w dwa wyciąg narciarski TATRAPOMA Na stoku zamontowana jest instalacja do sztucznego naśnieżania: dwie armatki Lenko oraz trzy najnowszej generacji armatki Techno Alpin M18 a na szczycie stoku dwie nowe lance. Trasy zjazdowe są przygotowywane przez trzy ratraki, w tym przez nowy Prinot Everest. Główny stok obok schroniska Zygmuntówka, jest oświetlony. Łączna długość tras narciarskich Jugów-Park wynosi 3300 m. Nartostrady Jugów Park zadowolą zarówno bardzo wybrednych jak i zaawansowanych narciarzy- są tu trzy wyciągi i sześć tras narciarskich, od niebieskiej do czarnej, o długości od 160 do 800 metrów. Powyżej jego górnej stacji, przy łatwiejszej i krótszej trasie Anka pracuje wyciąg 160-metrowy i na Jugowskiej Polance wyciąg Besterek. Stoki są naśnieżane i przygotowywane do jazdy przez trzy ratraki. Na terenie ośrodka znajduje się szkółka narciarska oraz wypożyczalnia sprzętu. Góry Sowie: Schronisko "Zygmuntówka" - miejsce stworzone z pasji do gór i miłości do ludzi schroniskozygmuntowka.pl

Baza wypadowa

Dookoła schroniska Zygmuntówka rozciągają się piękne lasy bukowe i świerkowe. „Zygmuntówka” stanowi świetny punkt wyjściowy dla wycieczek górskich, głównie na Wielką Sowę i drugi bodaj najważniejszy szczyt Gór Sowich, Kalenice. Na szczytach tych gór czynne są wieże widokowe, z kamiennej wieży widokowej usytuowanej na szczycie Wielkiej Sowy i metalowej na szczycie Kalenicy, podziwiać można wspaniałą panoramę całych Sudetów. W okolicy panują dobre warunki nie tylko do uprawiania górskiej turystyki pieszej i rowerowej a także narciarstwa śladowego. Przy obiekcie znajduje się węzeł znakowanych szlaków turystycznych. Zielony prowadzi w górę do Pieszyc, czarny w dół do Ludwikowic Kłodzkich.

Schronisko "Zygmuntówka" dla gości:

Schronisko "Zygmuntówka" oddaje do dyspozycji gości 31 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4,5,6,7 i 8 osobowych (różne konfiguracje). W każdym pokoju jest umywalka z ciepłą wodą 24 h na dobę. W cenie noclegu wliczone jest również WIFI i wrzątek w kuchni. Jest możliwość płatności kartami płatniczymi. Członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny i dzieci w wieku 3-10 lat (pod opieką rodziców) mają 20% zniżki! Dzieci do 2 lat - gratis! Schronisko "Zygmuntówka" cieszy się sławą również ze względu na pyszne posiłki. W bufecie serwują dania vege, takie jak zupa z soczewicy, naleśniki z serem i ze śmietaną, pierogi oraz kulinarną perełkę, czyli gruzińskie chaczapuri adżarskie. W menu jednak nie zabraknie potraw mięsnych: gulasz z kaszą, bigos leśniczego czy gulasz z mięsem wieprzowym. W schroniskowym sklepiku oprócz wielu pamiątek, napoi, pamiątkowej koszulki i innych gadżetów można nabyć również niezbędne wyposażenie na górską wyprawę czy to pieszo czy rowerem: opona rowerowa, płaszcz przeciwdeszczowy czy latarka na pewno się przydadzą.

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych w schronisku "Zygmuntówka"