Gorączka sobotniej nocy w GREY MUSIC CLUB. Tak się bawili wrocławianie. Zobacz!

Grey Music Club to unikatowe miejsce na klubowej mapie Wrocławia. Stworzone z pasją dla tych, którzy cenią sobie klubową rozrywkę na najwyższym poziomie. Klub serwuje najlepsze koktajle, najgorętszą muzykę i występy artystyczne, które zapierają dech w piersiach.

- Tegoroczne urodziny organizujemy wraz z Ciroc Vodka, butikiem Dante oraz marką Phillip Plein Sport. Philipp Plein Sport jest wiodącą na świecie marką luksusowej odzieży sportowej. Filozofia Plein Sport opiera się na jednej zasadzie: nie ma ograniczeń, nie ma reguł, możemy spodziewać się nieoczekiwanego. Na naszym urodzinowym wybiegu będzie pobudzać i prowokować! - informują organizatorzy.

Bilety wstępu:

STREFA VIP:

200 zł/os - wstęp do strefy VIP, miejsce stojące - OPEN BAR*

250 zł/os - wstęp do strefy VIP, miejsce siedzące - OPEN BAR*

*OPEN BAR (whisky, wódka, gin, rum, napoje bezalkoholowe)

MAIN ROOM:

Panie 10zł

Panowie 20zł

Music:

Nick Sinckler (Vocal)

Slovik (Main Room)

Alex In

Pewuko (Letnia Strefa)