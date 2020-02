Gorący wieczór dla Pań, czyli Ladies Night w Cinema City - KONKURS

Kolejny wyjątkowy wieczór przygotowany przez Cinema City w ramach cyklu „Ladies Night” odbędzie się w czwartek 13 lutego o godz. 19:30, w przeddzień Walentynek. Tym razem zapraszamy na pierwszy polski film erotyczny zrealizowany na podstawie książki „365 dni”. Oprócz filmu czekają konkursy z nagrodami oraz powitalne upominki.

Bilety są już dostępne w kasach oraz na stronie: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-365-dni/. „Ladies Night” to wieczór, podczas którego Panie mogą spędzić czas z przyjaciółkami, uczestniczyć w konkursach i wygrywać drobne nagrody. Na powitanie wszystkie uczestniczki otrzymują zestaw upominków. Wieczór uświetnia projekcja filmu, tym razem będzie to „365 dni”, dedykowany widzom 18+. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej.

Już 13 lutego o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie panie by sprawdziły, jak ta historia wygląda przeniesiona na duży ekran. Termin w przeddzień Walentynek to idealny moment, by wybrać się do kina: dla singielek, bo nie będzie wokół samych zakochanych par, a dla pań, które mają drugą połówkę, to okazja, żeby wcześniej wprawić się w romantyczny nastrój. Wydarzenie odbywa się cyklicznie, raz w miesiącu, od stycznia do czerwca oraz od września do listopada, w wybrany czwartek miesiąca w 18 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów), Krakowie (Bonarka, Kazimierz), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi (Manufaktura), Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.

Cinema City oferuje także unikalną, roczną kartę Cinema City Unlimited, dzięki której tylko za 46 zł lub 55 zł miesięcznie, każdy kto ceni wysokiej jakości filmową rozrywkę, może oglądać bez ograniczeń tyle filmów, ile chce.

KONKURS! Do wygrania 3 podwójne zaproszenia do kina Cinema City Wrocław Korona! Odpowiedz na pytanie kogo zabierzesz ze sobą i dlaczego?

Odpowiedzi można wysyłać do 11.02.2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową. CINEMA CITY Cinema City Poland, należy do grupy Cineworld, która jest jedną z największych sieci na rynku rozrywki. Cineworld obejmuje 10 krajów: Polskę, Wielką Brytanię, Irlandię, Izrael, Węgry, Czechy, Bułgarię, Rumunię, Słowację oraz Stany Zjednoczone. Łącznie spółka prowadzi 790 kin z dostępnymi ponad 9,5 tys. salami kinowymi. W Polsce posiada 35 kin. Jako lider innowacyjnych tech-nologii stosowanych w branży kinowej, Cinema City wprowadziło do Polski najnowsze rozwiązania udostępniając widzom 6 kin IMAX®, 6 sal 4DX®, 4 sale z nagłośnieniem Dolby Atmos® oraz salę ScreenX. Te przełomowe technologie pozwalają na nową jakość przeżyć kinowych, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów i najgorętszych hollywoodzkich tytułów filmowych. Cinema City jako pierwsza i jedyna sieć kin w Polsce oferuje swoim klientom roczny abonament - Cinema City Unlimited - który umożliwia nieogra-niczony dostęp do filmowych hitów. Cinema City prowadzi także sprzedaż reklam w kinach za pośrednictwem New Age Media oraz dystrybucję filmów poprzez Forum Film, spółki zależne. Cineworld jest jedną z najszybciej rosnących sieci kin.

