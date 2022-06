Gompa Drophan Ling w Darnkowie niedaleko Kudowy-Zdroju. Jedyny taki obiekt w Polsce

Znajduje się tam Gompa Drophan Ling, czyli główny budynek ośrodka buddyzmu tybetańskiego tradycji ningmapa. Ozdobiona tradycyjnymi malowidłami buddyjskimi gompa w Darnkowie jest jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce i jednym z niewielu w Europie.

Dojazd do tego miejsca nie jest zbyt skomplikowany. Dojechać możemy tak zarówno z Kudowy-Zdroju, jak i Dusznik-Zdroju. Ze względu na ostre kamienie, którymi wyłożona jest ścieżka do świątyni, proponujemy zostawić samochód niedaleko jej początku. Łatwo trafić, ponieważ tuż przy skręcie, znajduje się dobrze widoczny drogowskaz. Stamtąd do celu wycieczki mamy około 15-20 minut tempem spacerowym.