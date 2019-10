Godziny głosowania - wybory do Sejmu i Senatu 13.10.2019 [JAK GŁOSOWAĆ, GODZINY OTWARCIA LOKALI]

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - GODZINY GŁOSOWANIA

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. W przypadku nieprawidłowości podczas głosowania, może ono zostać w części lokali przerwane - wówczas czas głosowania w tych lokalach może zostać wydłużony.

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - ZASADY GŁOSOWANIA

W komisji wyborczej dostaniemy dwie karty do głosowania - osobną do Sejmu, osobną do Senatu.

Z każdego z 41 okręgów wyborczych wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze. W okręgu obejmującym miasto Wrocław i sąsiednie powiaty, wybieramy łącznie 14 posłów. Głosowanie polega na wskazaniu jednego nazwiska z jednej listy wyborczej (jednego komitetu). Jeśli wskażemy kilku kandydatów z jednej listy, głos zostanie zaliczony na rzecz tego z najwyższą pozycją na liście. Jeśli zaś zaznaczymy więcej niż jedną osobę ale z różnych komitetów, nasz głos nie będzie ważny.