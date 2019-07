Godzina "W" we Wrocławiu. Zawyją syreny, a miasto stanie

W tym czasie na pl. Dominikańskim należy spodziewać się utrudnień. W godzinach od 16.55 do 17.10 zgłoszone jest zgromadzenie publiczne. Następnie uczestnicy przejdą ul. Oławską do Rynku, gdzie pręgierzem nastąpi zakończenie zgromadzenia.

Oficjalne obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu odbędą się pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego przy Promenadzie Staromiejskiej we Wrocławiu. Rozpoczną się one o godz. 16.45.

Na godz. 18 zaplanowano mszę świętą w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu.