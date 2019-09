Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu bardzo znany lek antykoncepcyjny. Przeczytaj, jaki!

Przypomnijmy, że to już kolejna decyzja GIF dotycząca wycofania lub wstrzymania w obrocie leków. Tylko we wrześniu wydano decyzje dotyczące 13 leków i produktów leczniczych . O szczegółach można przeczytać między innymi w materiale: Aż 11 decyzji o wstrzymaniu popularnych leków przez GIF. To między innymi Ranigast Max .

Leki wycofane z obrotu - co zrobić?

Co zrobić, jeśli masz lek, który został wycofany z obrotu?

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.

