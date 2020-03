Głogów: Zmarł mężczyzna przebywający w kwarantannie domowej. WIDEO

Policjanci kontrolujący przebieg kwarantanny nie mieli kontaktu z mężczyzną przebywającym w mieszkaniu na osiedlu Kopernika. Na miejsce wezwano strażaków, którzy dostali się do mieszkania. Tam znaleziono ciało mężczyzny. Lekarz stwierdził zgon.

Według naszych informacji mężczyzna miał problemy ze zdrowiem. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Służby nie udzielają bliższych informacji na temat zmarłego.

To pierwszy przypadek w Polsce, gdy zmarła osoba przebywająca w kwarantannie domowej.

– Apeluję do władz o wykonywanie jak największej ilości testów. Nie może być tak, że osoby, które nie mogą jechać do szpitala zakaźnego, czekają kilka dni na wykonanie badania. To dla nich też dodatkowy stres – dodaje Jarosław Dudkowiak.