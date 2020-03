Głogów: Wybuch w bloku przy ulicy Oriona! Ranny jest mężczyzna i małe dziecko. ZDJĘCIA, FILM

Do wybuchu doszło około godziny 15 w jednym z mieszkań na parterze wieżowca przy ulicy Oriona (os. Kopernik). Dwie osoby zostały zabrane przez pogotowie, a teren ogrodzony. Podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Pod blok podstawiono autobusy.

– To szczególnie trudny czas na przeprowadzenie ewakuacji, ze względu na zagrożenie koronawirusem – mówił nam prezydent Rafael Rokaszewicz, który przyjechał na miejsce.

W wieżowcu mieszka około 100 rodzin. Ewakuowano cały budynek. Część osób była w domach, część dopiero wracała z pracy i nie mogła wrócić do swojego mieszkania. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jak ustaliliśmy na miejsce jadą pirotechnicy z Wrocławia, ponieważ w mieszkaniu mają się znajdować materiały wybuchowe.

- Ustaliliśmy, że w mieszkaniu doszło do wybuchu amunicji, przy której prawdopodobnie manipulował 51-letni mieszkaniec Głogowa, właściciel tego mieszkania. W wyniku tego zdarzenia odniósł on rany rąk. Rany odniosła również 3-letnia dziewczynka, córka tego mężczyzny – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji. – Obie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Nie mamy jeszcze informacji na temat ich dokładnych obrażeń – dodaje.