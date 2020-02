Głogów: Kłusownik wpadł, bo gołąb pocztowy zaprowadził policję do jego domu

Policjanci otrzymali informacje o tym, że w parku jednej z miejscowości w okolicach Głogowa rozstawione zostały wnyki i inne pułapki. Kłusownik, który je rozstawił, nie cieszył się długo anonimowością. W jednej z pułapek znajdował się gołąb, którego pozostawiono tam na przynętę. To właśnie on pomógł dotrzeć do osoby, odpowiedzialnej za rozstawienie potrzasków.

Policjanci uwolnili gołębia, który zaraz poleciał prosto do domu. Policjanci ruszyli za ptakiem, który wylądował przy gołębniku na jednej z posesji w miejscowości.

Kłusownik przyznał się do winy

Posesja należała do 56-letniego mężczyzny. Mieszkaniec powiatu głogowskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa oraz ich użycia w celu schwytania zwierzęcia. Grozi za to do 5 lat więzienia. 56-latek chciał pozbyć się kuny, która grasowała w okolicy.